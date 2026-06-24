Конкурс на реставрацию 11 объектов культурного наследия объявили в Тобольске

В Тобольске объявили о старте конкурсных процедур на право реставрации 11 объектов культурного наследия. Это дома конца XIX — начала XX века, которые хранят дух старого Тобольска и формируют неповторимую архитектурную среду.

В числе предлагаемых объектов деревянные дома по улицам Семакова, Декабристов, Пушкина, Горького, Ленина и другие. Правообладателям объектов культурного наследия гарантируется всестороннее содействие в решении всех вопросов, связанных с реализацией проектов и проведением реставрационных работ.