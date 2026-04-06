Почти на 15 часов задерживается на прилет в Тюмень самолет из Сочи

11:15 06 апреля 2026
Совместный рейс авиакомпаний "Ямал" и "Ютэйр" в Тюмень из Сочи должен был прибыть в 00.05, сейчас расчетное время прилета - 14.50, следует из табло аэропорта "Рощино".

По данным Росавиации, в Сочи со вчерашнего дня до сегодняшнего утра действовали временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

С несущественным опозданием в Тюмени сегодня ждут на прилет самолеты из Краснодара, Махачкалы, Самары и Пхукета.

