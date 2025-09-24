Тюменская область нацелилась на интуристов

Фото - Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Форсайт-сессия по созданию туристического продукта для иностранных гостей прошла в Тюмени 22 сентября, в этот же день Агентство туризма и продвижения Тюменской области и Центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства подписали соглашение о сотрудничестве для совместной разработки международных маршрутов и их продвижения за рубежом, сообщили в агенстве.

Представители туристических ассоциаций, гостиничного бизнеса, туроператоры и представители отрасли работали в трех направлениях: Китай, страны СНГ и Ближний Восток. Обсуждались целевая аудитория, логистика, сезонность, формат подачи и первые версии конкурентноспособных маршрутов для интуристов.

"Форсайт-сессия стала еще одним шагом в развитии въездного туризма. Так, Тюменская область вошла в число 25 регионов, отобранных Минэкономразвития РФ, Центром стратегических разработок и АСИ для участия в федеральной программе "Открой твою Россию". Она включает аудит туристической среды, профессиональное обучение и продвижение маршрутов за рубежом. Победителей определят в ноябре", - сообщили в агенстве.

В этом году Тюменская область одна из немногих регионов РФ на турвыставке CITIE 2025 в Китае на нацстенде Discover Russia представила свои культурные и оздоровительные маршруты, провела переговоры с туроператорами Китая, Ирана и других стран. Пока интерес вызывает разработанный с Мостуризмом при поддержке "Сибура" маршрут "Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири", который включает путешествия по Москве и Тюменской области. Продукт ориентирован на туристов из Индии, Китая, стран Ближнего Востока и сочетает культурное наследие, природные красоты и отдых в термальных источниках. В продвижении тура на международном рынке участвует туроператор Fun&Sun.