22 сентября интернет-изданию NewsProm.Ru исполнилось 22 года!

Ровно 22 года назад, 22 сентября 2003 года, в медиапространстве Уральского федерального округа появилось новое имя – NewsProm.Ru.

Этот молодой стартап, заложивший в основу своей работы современные подходы к дизайну, технологиям и кадровой политике, в короткое время стал лидером по посещаемости среди интернет-СМИ Тюменской области и автономных округов. Он и сегодня является неотъемлемой частью региональной информационной повестки.

Проект стал трехкратным лауреатом фестивалей Тюменской прессы в номинации "Веб-сайт года", участвовал в десятках проектов федерального и международного уровня, а среди его партнеров — государственные структуры и крупнейшие компании России.

NewsProm.Ru всегда был отличной кузницей кадров - его сотрудники сейчас работают журналистами, пиарщиками, управленцами не только в Тюменской области, но и далеко за ее пределами.

Мы двигаемся дальше в 23 год своей истории! Вы с нами?