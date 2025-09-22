22 сентября интернет-изданию NewsProm.Ru исполнилось 22 года!

Ровно 22 года назад, 22 сентября 2003 года, в медиапространстве Уральского федерального округа появилось новое имя – NewsProm.Ru.
Этот молодой стартап, заложивший в основу своей работы современные подходы к дизайну, технологиям и кадровой политике, в короткое время стал лидером по посещаемости среди интернет-СМИ Тюменской области и автономных округов. Он и сегодня является неотъемлемой частью региональной информационной повестки.
Проект стал трехкратным лауреатом фестивалей Тюменской прессы в номинации "Веб-сайт года", участвовал в десятках проектов федерального и международного уровня, а среди его партнеров — государственные структуры и крупнейшие компании России.
NewsProm.Ru всегда был отличной кузницей кадров - его сотрудники сейчас работают журналистами, пиарщиками, управленцами не только в Тюменской области, но и далеко за ее пределами.
Мы двигаемся дальше в 23 год своей истории! Вы с нами?
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru