У тюменских тхэквондистов 64 медали всероссийских стартов

В Кубке России, фестивале и Всероссийских соревнованиях "Юность России" по тхэквондо ГТФ в Новосибирске участвовали полторы тысячи спортсменов, в том числе 80 представителей Тюменской области.

Тюменцы выступили в нескольких дисциплинах. Это "Спарринг", "Хьенг", "Поинт-стоп", "Тэг тим", "Стоп балл", "Командный спарринг", "Командный стоп балл", "Спецтехника". По результатам всех стартов в личном зачете завоевали 54 медали — 23 золота, 15 серебра, 16 бронзы. В командном зачете на счету у наших сборных 10 медалей — 2 золота, 3 серебра, 5 бронзы.

Председатель правления Федерации тхэквондо ГТФ Тюменской области Владимир Кулешов:

Турниры принесли много побед. Мы не останавливаемся на достигнутом, а делаем работу над ошибками и двигаемся дальше. От лица федерации благодарю всех спортсменов за участие, их родителей за неоценимый вклад в развитие и поддержку детей, и отдельно тренеров за высокий уровень подготовки спортсменов: Александра Ачакова, Алексея Кулешова, Фархад Мамедова, Олега Миколюка, Максима Марчука, Ивана Королева и Рафаэля Наргалиева.

Кулешов отметил, что для тюменских спортсменов старты такого уровня стали завершающими в этом году. Новый отборочный сезон начнется в январе.