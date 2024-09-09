Кубок ВТБ достался Аэронавигации Севера Сибири

Команда специалистов филиала Аэронавигации Севера Сибири заняла первое место в соревнованиях на Кубок ВТБ. Масштабный мини-футбольный турнир проходил 5 и 6 сентября и был посвящен 80-летию Тюменской области.

На поле вышли 24 команды крупнейших организаций региона. Серебряные медали соревнований получили сотрудники Росгвардии, а бронзу завоевали представители УМВД России по Тюменской области.

Управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов:

Турнир показал невероятный корпоративный дух и физическую форму не только силовиков, но и специалистов самых разных предприятий: от нефтегазовой отрасли и образования до сферы недвижимости и журналистики. В финале за первое место боролись сотрудники Росгвардии и Аэронавигации. И мы, как организаторы, вместе с обществом "Динамо" рады, что спорт вновь объединил команды, а победа дает уверенность и силу нашим участникам для новых достижений, улучшения и развития всего нашего регион.