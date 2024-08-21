Тюменские лаптистки-юниорки впервые завоевали золото всероссийских стартов 

10:04 21 августа 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Удмуртии завершилось первенство России по лапте среди юниоров и юниорок. Всего на состязания отправились порядка 170 спортсменов из 14 субъектов страны, в их числе — 20 ребят из Тюменской области. Команды состояли из представителей Тюменского, Армизонского, Бердюжского, Казанского и Ярковского районов.

По итогам соревнований сборная юниорок Тюменской области завоевала золотую награду.

По словам заместителя президента региональной федерации лапты Игоря Лукина, такое событие за нашу историю произошло впервые. В прошлых годах тюменки занимали только призовые места. А юниоры сейчас расположились на четвертой строчке турнирной таблицы.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2024