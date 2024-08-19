Тюменским сноубордистам организовали для соревнований снежную трассу

В Тюмени прошли соревнования по сноуборду. Победителями в своих возрастных категориях в памп-кроссе стали тоболяки Алиса и Николь Ситченковы, Матвей Ревнивых, Вероника Долматова, Антон Чепкасов.

В джиббинге отличились тюменцы Злата Козлова и Семен Гарин. В горнолыжном спорте лучшими стали тюменцы Снежана Попова и Иван Харлампов.

По словам лидера в одной из дисциплин Антона Чепкасова, он впервые соревновался летом на настоящей снежной трассе, еще и в дисциплине памп-кросс. А обычно летом сноубордисты тренируются на скейтборде, бегают, прыгают или же уезжают далеко на Камчатку.

Перед началом состязаний состоялся региональный вебинар спортивных судей по виду спорта "Сноуборд", спикером на котором выступил судья всероссийской категории Никита Зебров.

Также в течение трех соревновательных дней желающие испытали себя в фиджитал-спорте. Совместно с федерацией фиджитал-спорта Тюменской области специально для фестиваля была адаптирована компьютерная игра со сноубордистами.