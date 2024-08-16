Тюменские сноубордисты посоревнуются на летнем фестивале

С 16 по 18 августа на базе Центра спорта и отдыха "Воронинские горки" состоится фестиваль экстремальных видов спорта "Экстрим территория". Порядка 40 участников со всего региона посоревнуются в джиббинге и памп кроссе на сноуборде. Отметим, что последняя дисциплина пройдет впервые в рамках данного фестиваля.

Соревнования по памп кроссу представляют собой скоростное прохождение специальной трассы с препятствиями, состоящей из бугров, трамплинов и ступеней. На трассе в качестве покрытия будет использоваться настоящий снег.

Джиббинг – дисциплина сноуборда, где спортсмен выполняет акробатические элементы, прыжки, скольжение и передвижение по специально подготовленным фигурам из металла, дерева или пластика.

Также перед началом соревнований, пройдет региональный вебинар спортивных судей по виду спорта "СНОУБОРД", спикером на котором выступит судья всероссийской категории Никита Зебров. Особое внимание будет уделено вопросам судейства акробатических дисциплин, как наиболее трудных.

Стоит отметить, что на Фестивале экстремальных видов спорта "Экстрим территория" все участники смогут испытать себя в фиджитал спорте. Совместно с федерацией фиджитал-спорта Тюменской области специально для Фестиваля была адаптирована компьютерная игра со сноубордистами.