Более 80 силачей посоревнуются в честь 80-летия Тюменской области

В Тюмени 17 и 18 августа состоится Кубок Тюменской области по пауэрлифтингу. Турнир проходит второй год подряд, и в этот раз его посвятили юбилею региона. Состязания примет спортивная школа №3 по адресу: ул. Садовая, 109, к.1. В первый день начало в 9:00, а во второй — в 11:00.
За победу посоревнуются около 80 представителей Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска и сел Ярково и Вагай. Они покажут свои силы в дисциплинах "Троеборье" и "Троеборье классическое" в нескольких весовых категориях, независимо от возраста. Будут допущены спортсмены старше 14 лет. Сильнейших пауэрлифтеров определят в личном, командном зачетах, а также мы узнаем абсолютного победителя турнира.
Секретарь федерации пауэрлифтинга Тюменской области Мария Щербакова:
Изюминкой предстоящего Кубка станет награждение спортсменов. В субботу на торжественном открытии мероприятия некоторым пауэрлифтерам вручат книжки и значки кандидата в мастера спорта и первого спортивного разряда. Кроме того, гостем соревнований станет мастер спорта международного класса Роман Бахшиев из Ямало-Ненецкого автономного округа. Сейчас в честь праздника он находится у нас, в областной столице, и станет почетным гостем, а также судьей состязаний.
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