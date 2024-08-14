Более 80 силачей посоревнуются в честь 80-летия Тюменской области

В Тюмени 17 и 18 августа состоится Кубок Тюменской области по пауэрлифтингу. Турнир проходит второй год подряд, и в этот раз его посвятили юбилею региона. Состязания примет спортивная школа №3 по адресу: ул. Садовая, 109, к.1. В первый день начало в 9:00, а во второй — в 11:00.

За победу посоревнуются около 80 представителей Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска и сел Ярково и Вагай. Они покажут свои силы в дисциплинах "Троеборье" и "Троеборье классическое" в нескольких весовых категориях, независимо от возраста. Будут допущены спортсмены старше 14 лет. Сильнейших пауэрлифтеров определят в личном, командном зачетах, а также мы узнаем абсолютного победителя турнира.

Секретарь федерации пауэрлифтинга Тюменской области Мария Щербакова: