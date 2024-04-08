Флагманскую школу о человекоцентричности провели в Тюмени

С 4 по 5 апреля в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" провели очный проектно-образовательный интенсив Флагманской школы управленческих команд Тюменской области "Человекоцентричность в дополнительном образовании".

Флагманская школа проводится для профессионального развития и поддержки перспективных муниципальных и региональных управленческих команд сферы дополнительного образования, а также создания условий для межуровневой интеграции в интересах повышения эффективности реализации государственной политики в сфере дополнительного образования детей.

Участниками школы стали команды со всего региона. В состав управленческих команд от каждого муниципалитета входят представители органов местного самоуправления, курирующие сферу дополнительного образования, руководители МОЦ, директора учреждений, заместители директоров, педагоги, методисты и тренеры-преподаватели. Также в этом году состав участников усилен командами государственных автономных учреждений дополнительного образования и спорта Тюмени. Экспертом выступил Максим Паратунов - директор Центра внедрения клиентоцентричного подхода Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

В течение двух дней участники в группах разбирали кейсы по записи на программы дополнительного образования, созданию индивидуальной образовательной траектории в дополнительном образовании, включению в деятельность детских и молодежных общественных организаций. По итогам каждый получил сертификат участника от АНО "Россия – страна возможностей".

Мероприятие проводится в рамках национального проекта "Образование". Организаторами школы выступают департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и спорта "Пионер" совместно с проектом "Флагманы образования" АНО "Россия – страна возможностей", при участии экспертов ВШГУ РАНХиГС при президенте Российской Федерации.