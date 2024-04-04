Лучшие тюменские спортсмены выступят в финале Кубка по спортивному туризму

14:00 04 апреля 2024
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В селе Ильинка Казанского района 7 апреля состоится финал Кубка Тюменской области по спортивному туризму. Четыре этапа уже позади – участники состязались в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Уватском районе. Финальная встреча соберет 65 сильнейших спортсменов.

Председатель федерации спортивного туризма Тюменской области Александр Черепанов:

Всего предполагается три класса сложности дистанций – навесная и по параллельным перилам, подъем и спуск по скалодрому (стенду), спуски с перил, а также тяжелые препятствия с подъемами по скалодрому и навесной переправе, то есть спортсмены посоревнуются в дисциплине "дистанция – пешеходная" на искусственном рельефе.

Соревнования проходят уже более 10 лет, а с прошлого года их посвящают памяти Героя РФ Жумабая Раизова. В свое время он активно занимался спортивным туризмом и успешно выступал на соревнованиях различного уровня. Тренировался Раизов в селе Ильинка Казанского района, поэтому там и проходит финал Кубка.

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