Организаторы фестиваля "Тюмень сильная" собираются установить рекорд мира

Крупнейший спортивный фестиваль "Тюмень Сильная" 18 мая он соберет сильнейших жителей нашей страны – почетных гостей, спортсменов и, конечно, зрителей. Торжественная церемония открытия начнется в 13:00 одновременно на нескольких площадках.

Фестиваль пройдет в третий раз на шести городских площадках: в Выставочном зале Тюменской ярмарки, экопарке Затюменском, Легкоатлетическом манеже, гимназии № 1, спорткомплексах "Муромец" и "Строймаш". Соревноваться участники будут в 20 видах спорта: пауэрлифтинг, бодибилдинг, стрит воркаут, армрестлинг, силовой экстрим, MMA, тяжелую атлетику, кроссфит, бокс, гиревой спорт, перетягивание каната, шахматы, самбо, абсолютно реальный бой, борьбу на опоясках, лёгкую атлетику, волейбол, футбол, баскетбол, мас-рестлинг.

В майский день совместно с проектом "5 верст" участники попытаются установить неофициальный рекорд мира по самому массовому парковому забегу в экопарке Затюменском. Планируется, что в забегах примут участие 2 600 спортсменов.

Также организаторы позаботились о спортивной программе для юных участников. Желающие ребята от 5 лет смогут поучаствовать в детских забегах "Тюмень быстрая".

В мероприятии ежегодно принимают участие приглашенные гости, лидеры своих спортивных направлений. На этот раз ожидаются такие почетные и известные гости, как многократный чемпион силовых видов спорта Михаил Кокляев, мастер спорта международного класса по бодибилдингу Николай Ясиновский, интерконтинентальный чемпион по боксу в первом полусреднем весе Руслан Проводников, чемпион мира по пауэрлифтингу Иван Подрез, президент федерации силового экстрима России Василий Грищенко, мастер спорта и чемпион России по армрестлингу Василий Кузнецов, бодибилдер и пауэрлифтер Денис Вовк, двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, член национальной сборной России по тяжелой атлетике Дмитрий Клоков, боец смешанных боевых искусств в тяжелом весе Алексей Олейник, пауэрлифтер и рекордсмен Кирилл Сарычев, чемпион Европы и России по бодибилдингу Михаил Сидорычев и заслуженный мастер спорта России, многократный чемпион, рекордсмен России, Европы и мира по гиревому спорту Иван Денисов.

Актуальная информация о проекте - в официальной группе "Тюмень Сильная".