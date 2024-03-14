Тюменцы могут поделиться своими историями о ГТО

Фото - ГАУ ТО «ЦСП».

Десятилетие возрождения Всероссийского комплекса "Готов к труду и обороне" в России отпразднуют 24 марта, в нашей стране будет отмечаться. В честь этого события тюменский региональный оператор внедрения комплекса ГТО (ГАУ ТО "ЦСП") приглашает всех желающих принять участие в конкурсе "Лучшая история успеха в ГТО".

Участникам предлагается рассказать свои истории участия в комплексе ГТО, о победах в соревнованиях, фестивалях, либо о том, как готовились к ним, тренировались, выполняли нормативы, получали заслуженные знаки отличия.

Конкурсная работа должна носить индивидуальный характер и быть выполнена печатно или рукописно, объемом не более двух страниц формата А4. Изложение и оформление возможно в свободной форме, история должна представлять собой логически законченное сообщение.

Заявки на участие принимаются с 6 по 25 марта по адресу: г. Тюмень, ул. Луначарского, 12, каб. 502, телефон для справок: 8 (3452) 68-58-71, доб.144 либо на электронную почту u.kuznetsova@csp72.ru. Подробнее о конкурсе и правилах здесь.