В Тюмени выявили лучших брейкеров области

Чемпионат и первенство по танцевальному спорту в стиле брейкинг прошли в ДТиС "Пионер" с участием более 160 участников из Тюмени, Тобольска и Ялуторовска. По результатам состязаний все призовые места завоевали тюменцы.

Самым юным танцорам на турнире было 7 лет, а самому старшему - 37 лет.

По итогам среди старших коллективов победила команда, в состав которой вошли три Антона: Карпунин, Гаськов и Новоселов.

Юных танцевальных дружин было больше. Уверенную победу одержала команда в составе Андрея Ярославцева, Богдана Иванова и Марка Михайлова.

Среди личных зачетов первые места в своих возрастных категориях у Киры Кулик, Артемия Головина, Марка Михайлова, Анны Рубцовой, Софьи Киселевой, Артема Чупрунова, Ксении Макаренко и Антона Карпунина.

Тренер-преподаватель по брейкингу во Дворце творчества и спорта "Пионер" Артур Мурзаев:

В турнире выступили и новички, и профессионалы разных возрастов. Юные ребята очень порадовали своими первыми успехами в танцевальном спорте. Я также участвовал в баттлах и занял второе место среди старших. Поскольку я занимался еще и организацией соревнований, то у меня не хватило времени на полноценную разминку. А активный "разогрев" для спортсменов - это очень важно!

Топ-8 спортсменов в каждой возрастной группе от 10 лет отправятся на соревнования Уральского федерального округа в Екатеринбург.