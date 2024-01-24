Уральские лыжники встретятся на гонках в тюменской "Жемчужине Сибири"

С 24 по 28 января на трассах "Жемчужины Сибири" пройдет чемпионат Уральского федерального округа по лыжным гонкам. Начало состязаний назначено на 11:00.

На старт выйдут 140 спортсменов из 5 субъектов округа: Тюменской, Свердловской, Челябинской, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Программа соревнований:

24 января – Раздельный старт, свободный стиль. Мужчины побегут 15 км, а женщины – 10 км.

25 января – Спринт, свободный стиль

27 января – Эстафета 4х7,5

28 января – Раздельный старт, классический стиль

Тюменскую область представят сильнейшие лыжники, среди которых будут победители и призеры всероссийских, международных и мировых стартов Евгений Белов и Глеб Ретивых.