Уральские лыжники встретятся на гонках в тюменской "Жемчужине Сибири"

С 24 по 28 января на трассах "Жемчужины Сибири" пройдет чемпионат Уральского федерального округа по лыжным гонкам. Начало состязаний назначено на 11:00.
На старт выйдут 140 спортсменов из 5 субъектов округа: Тюменской, Свердловской, Челябинской, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
Программа соревнований:
24 января – Раздельный старт, свободный стиль. Мужчины побегут 15 км, а женщины – 10 км.
25 января – Спринт, свободный стиль
27 января – Эстафета 4х7,5
28 января – Раздельный старт, классический стиль
Тюменскую область представят сильнейшие лыжники, среди которых будут победители и призеры всероссийских, международных и мировых стартов Евгений Белов и Глеб Ретивых.
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