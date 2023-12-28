Оргкомитет Всероссийской Спартакиады утвердил программу соревнований

Оргкомитет Всероссийской Спартакиады между субъектами Российской Федерации по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов утвердил программу соревнований

Напомним, соревнования пройдут на пяти территориях, Тюменская область – в их числе. Наш регион примет состязания по лыжным гонкам. Они пройдут на базе областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Ожидается, что на старт выйдут порядка 500 сильнейших лыжников со всех уголков страны. Состязания стартуют 9 февраля, а завершатся 18 февраля.

09 февраля

11.00 – Спринт. Классический стиль. Квалификация. Женщины

11.45 – Спринт. Классический стиль. Квалификация. Мужчины

13.00 – Спринт. Четвертьфинальные, полуфинальные, финальные забеги

10 февраля

10.30 – Женщины, скиатлон (10 км + 10 км)

13.10 – Мужчины, скиатлон (10 км + 10 км)

12 февраля

11.00 – Женщины – раздельный старт, свободный стиль (10 км)

13.00 – Мужчины – раздельный старт, свободный стиль (10 км)

14 февраля

11.00 – Женщины, свободный стиль, командный спринт, квалификация

11.40 – Мужчины, свободный стиль, командный спринт, квалификация

12.30 – Женщины, свободный стиль, командный спринт, финал

13.00 – Мужчины, свободный стиль, командный спринт, финал

15 февраля

11.00 – Женщины, эстафета (4х7.5 км)

13.00 – Мужчины, эстафета (4х7.5 км)

17 февраля

12.10 – Мужчины, классический стиль, масс-старт (50 км)

18 февраля

11.35 – Женщины, классический стиль, масс-старт (50 км)