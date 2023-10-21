ХК "Рубин" начинает домашнюю серию с лидерских позиций

Тюменский ХК "Рубин" сегодня после успешной выездной серии начинает домашнюю в рамках чемпионата Olimpbet ВХЛ — Кубок Шелкового пути.
21 октября, клуб встретит "Ижсталь", поединок начнется в 17:00.
23 октября на лед тюменского Дворца спорта выйдет "Молот" из Перми.
25 октября тюменский клуб скрестит клюшки с "Торосом" из Нефтекамска.
Завершающая игра серии состоится 27 октября с дебютантом ВХЛ - клубом "Челны" из города Набережные Челны. Все поединки в будни начнутся в 19 часов. Билеты есть в продаже.
Тюменский "Рубин" за 18 сыгранных матчей набрал 28 очков. Из 12 побед девять обеспечены в основное время. Рекордный счет - 9:1 - зафиксирован неделю назад в поединке с "Дизелем" в Пензе, сообщает Вслух.ру.
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