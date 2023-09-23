ХК "Рубин" готовится к выездным играм

Тюменский ХК "Рубин" готовится к выездным играм в рамках OLIMPBET ВХЛ. По итогам первых восьми матчей клуб остается в первой пятерке турнирной таблицы.

24 сентября, хоккеисты сыграют в Красноярске. Здесь "Рубин" скрестит клюшки с местным "Соколом".

26 сентября тюменский клуб будет уже в Норильске играть с местным одноименным клубом.

В нынешнем сезоне тюменцы опережают соперников по заработанным очкам. "Рубин" получил 11 очков за восемь поединков, половина которых закончились победой. Примечательно, что в прошедшей домашней серии итог трех матчей определили буллиты, один – овертайм. Во Дворце спорта клуб дважды уступил и дважды праздновал викторию, сообщает Вслух.ру.

"Мы набирали очки в каждой встрече. А это значит, что парни бились до конца. Молодцы, уважение им большое. Видно, что есть характер. Другой момент — думаю, мы могли сыграть проще", - прокомментировал главный тренер "Рубина" Денис Ячменев.