Тюменцы могут выбрать комфортную для себя дистанцию на Кроссе нации

Всероссийский день бега "Кросс нации" пройдет в Тюмени 16 сентября на Центральной площади у здания Правительства Тюменской области (Володарского, 45).

Торжественное открытие запланировано на 11:00, а уже в 11:15 любители бега смогут занять стартовые позиции.

Первыми стартуют дошкольники - воспитанники детских садов Тюмени. Юным спортсменам предстоит преодолеть дистанцию в 400 м. Маршрут пройдет по ул. Володарского, направо по ул. Водопроводная, направо по ул. Хохрякова до финиша.

Далее стартует забег для почетных гостей и массовый забег для всех желающих на 1 км. Участникам будет предложен маршрут: ул. Володарского, направо по ул. Первомайская, направо по ул. Хохрякова, направо по ул. 8 марта, финиш.

Участникам спортивного забега на 2 км предстоит пробежать 2 круга по этому же маршруту.

Любители длинных забегов стартуют на ул. Володарского, далее направо по ул. Первомайская, направо по ул. Советская, направо по ул. Орджоникидзе, направо по ул. Хохрякова, налево по ул. 8 марта, направо по ул. Володарского (через старт). Последний круг: по ул. Советская, направо по ул. 8 марта, финиш.

Бегунам на дистанции 4 км предстоит преодолеть 3 круга, на дистанции 6 км – 4 круга, на 8 км – 5 кругов, на 12 км – 8 кругов

Регистрация на "Кросс нации" уже стартовала и продлится до 15 сентября в МАУ "ТГМЦ" (ул. 50 лет Октября, 46). Для участия в массовых забегах спортсменам необходимо предоставить заявку на бумажном носителе, медицинский допуск и согласие на обработку персональных данных

Предварительную регистрацию необходимо пройти по ссылке https://orgeo.ru/event/info/30270. Для этого потребуется паспорт или свидетельство о рождении, справка врача о допуске в соревнованиях, согласие на обработку персональных данных, полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.

Организаторы отмечают, что в день проведения соревнований регистрация участников проводиться НЕ будет. Всю интересующую информацию можно узнать по телефону: 8 (3452) 51-79-58.