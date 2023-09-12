Картингисты завершат летний сезон на трассе в Упорово

С 15 по 17 сентября в регионе состоится пятый этап чемпионата и первенства Тюменской области по автомобильному спорту (картинг). Соревнования пройдут на базе картодрома "Упоровские виражи" (ул. Северная, 11, с. Упорово). Финальный этап совмещен с "Кубком Урала и Сибири".

Заявки на участие подали более 60 спортсменов разных возрастов из Тюменской, Свердловской, Пермской, Челябинской и других областей, Удмуртской республики, ХМАО и ЯНАО.

Соревноваться участники будут по семи классам - "Мини", "Супер-мини", "Ракет-120", "Ротакс-макс мини", "Ротакс-макс юниор", "Ротакс-макс", и "KZ-2", а также " УТС Микро" - юные водители в возрасте от 6 до 8 лет.

"Пятый этап будет очень ярким на события. Каждый участник будет активнее бороться за очки, которые к тому же засчитаются на "Кубке Урала и Сибири". То есть планируются два разных зачета. Всем автомобилистам хочется подняться в турнирной таблице, чего мы им желаем", - отметил президент федерации автомобильного спорта Тюменской области Владимир Соколов.