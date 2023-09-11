Тюменские дзюдоисты выиграли путевки на первенство России

В Магнитогорске завершились всероссийские соревнования по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года, посвященные памяти Виктора Пшеничникова. В турнире приняли участие более 200 спортсменов. Среди них 18 - из Тюменской области. Семь тюменцев показали себя в финале.

Абсолютным победителем в весовой категории до 60 кг стал Сергей Петухов. Второе место на пьедестале заняли Полина Вакушина в весе до 48 кг, Елизавета Стрельникова до 70 кг и Ярослав Ширшов до 81 кг заняли второе место на пьедестале. Дмитрий Федоров до 81 кг, Никита Шарапов и Сергей Заречук стали бронзовыми призерами. Оба в весовой категории до 100 кг.

Старший тренер сборной команды Тюменской области по дзюдо среди юниорок Вадим Гусев: