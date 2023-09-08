Дзюдоисты представят Тюмень на всероссийском турнире

8 сентября в Магнитогорске состоятся Всероссийские соревнования по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. В этом году на поединок съедутся более 200 юношей и девушек из 23 субъектов России. Среди них - пятнадцать дзюдоистов из Тюменской области.
Спортсмены посоревнуются в восьми весовых категориях. Юноши в весе от 55 до 100+ кг, а девушки - от 44 до 78+ кг.
Ежегодные всероссийские состязания дзюдоистов посвящены памяти Виктора Пшеничникова. Виктор Валентинович - выдающийся спортсмен и тренер из Магнитогорска, победитель Всемирного фестиваля молодежи и студентов, победитель и медалист первенств СССР.
По итогам борьбы участники финала выступят на первенстве России, которое состоится в Туле с 23 по 26 ноября.
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