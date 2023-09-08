Тюменские пловцы с ОВЗ посоревнуются за звание лучших

14-15 сентября в центре "Олимпия" Тюмени состоятся чемпионат и первенство Тюменской области по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и соревнования по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями.

Начало в 10:00. Заявки на участие подали 57 спортсменов из 16 муниципалитетов.

"Эти соревнования проходят ежегодно с целью развития и укрепления паралимпийского плавания в Тюменской области, выявления сильнейших спортсменов с поражением ОДА и нарушением интеллекта для формирования спортивных сборных команд региона. Спортивный резерв у нас должен быть достойным, чтобы составить хорошую конкуренцию на межрегиональных и всероссийских соревнованиях", - отметили в Федерации спорта лиц с поражением ОДА.

Участники чемпионата и первенства, вошедшие в тройку сильнейших, будут награждены медалями, дипломами и подарками. Победителей и призеров соревнований Тюменской области по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями поощрят медалями, дипломами в соответствии с правилами Специальной Олимпиады и призами.