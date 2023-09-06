В Тюмени завершился региональный проект "Будь готов!"

Финал проекта "Будь готов!" прошел в формате спортивно-военизированной эстафеты в минувшую субботу на базе регионального центра "Аванпост". На старт вышли 50 команд по трем номинациям: "Профессионалы", "Гражданские" и "В честь папы". Они показали свои физические качества и знания военного дела, которым обучались на протяжении полугода. Проект создан тюменским атлетическим клубом "Антей" в сотрудничестве с региональным центром допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост".

Мероприятие прошло по насыщенной программе, которая объединила участников разной возрастной категории от 15 лет. Они соревновались в трех номинациях забегов: "Профессионалы", в котором приняли участие сотрудники силовых структур, члены военно-патриотических сообществ, курсанты специализированных групп добровольной подготовки к военной службе; "Гражданские", в котором приняли участие члены трудовых коллективов и спортивных организаций; "В честь папы", в котором приняли участие члены семей мобилизованных и добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции.

В каждой команде 6 человек: четверо юношей и две девушки. Им предстояло пройти 7 этапов: неполная разборка и сборка автомата Калашникова, снаряжение магазина патронами, стрельба из страйкбольного привода, метание гранаты, кантование покрышки, оказание первой помощи пострадавшему и его транспортировка.

Пьедестал победы распределился следующим образом:

Номинация "Гражданские":

1 место - команда "Тюменьгормост"

2 место - команда "Сибирские корсаки" (ТКПСТ)

3 место - команда "Шакмановцы" (ООО "ШАКМАН-ЦЕНТР")

Номинация "Профессионалы":

1 место - команда "ВОИН" (ЦРВСП "ВОИН" по Тюменской области)

2 место - команда "Патриот" (Тобольский район)

3 место- "Наследие" (Ситниковская СОШ филиал МАОУ ОСОШ №2)

Номинация "В честь папы":

1 место - команда "Ермак" (союз офицерских жен по УРФО)

2 место - команда "За СВОих" (Ишимский район)

3 место- команда "Сибирь" (союз офицерских жен по УрФО)

Также на площадке развернулись другие полезные активности для участников и гостей мероприятия. Свои силы ребята проверяли на спортивных мастер-классах и на площадке тестовой сдачи нормативов ГТО, делали фото на память в тематической фотозоне, попробовали настоящую солдатскую кашу из полевой кухни и согрелись горячим чаем.

Обязательной частью спортивного праздника стал пункт сбора гуманитарной помощи, который организовало Тюменское региональное отделение "Союз женщин России". Необходимые вещи привозили как сами участники единолично, так и трудовые коллективы Тюменской области. На площадке, за один день, удалось собрать 20 единиц инженерной техники, которая в скором времени отправится на передовую линию к бойцам специальной военной операции.