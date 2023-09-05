Стало известно, когда в Тюмени пройдет Кросс нации

Всероссийский день бега "Кросс нации" пройдет 16 сентября в Тюмени. Местом его проведения станет Центральная площадь у здания Правительства Тюменской области. Торжественное открытие мероприятия запланировано на 11:00.

Участникам предстоит преодолеть различные дистанции: 400 м, 1 км, 2 км, 4 км, 6 км, 8 км и 12 км. Стартовой точкой станет улица Володарского, рядом с зданием Правительства. Финишируют любители бега на улице 8 Марта со стороны улицы Хохрякова.

Зарегистрироваться на "Кросс нации" можно с 11 по 15 сентября с 10 до 17 часов в ТГМЦ (ул. 50 лет Октября, 46). Для участия в массовых забегах спортсменам необходимо предоставить заявку на бумажном носителе, медицинский допуск и согласие на обработку персональных данных

Предварительная регистрация доступна здесь. Для подачи заявки потребуется паспорт или свидетельство о рождении, справка врача о допуске в соревнованиях, согласие на обработку персональных данных, полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.

В день проведения соревнований регистрация участников проводиться не будет. Всю интересующую информацию можно узнать по телефону: 8 (3452) 51-79-58.