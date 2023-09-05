Участники спортклуба "Шанс" сыграют в гольф

Фото - СОКИ "Шанс"

7 сентября в гольф-клубе "Перелада" (Перевалово, ул. Новой Жизни) состоится первый турнир по гольфу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Для членов спортивного клуба инвалидов "Шанс" это возможность познакомиться с новым спортивным направлением.

Испытать себя в гольфе предстоит 15 смешанным командам, в состав которых войдут по два человека. В рамках турнира спортсменам предстоит пройти 18 лунок, а на 19 по доброй традиции гольф-клуба их будет ожидать пикник у костра.

"В рамках проекта "Синергия особого спорта" мы стараемся охватить как можно больше видов спорта, для того, чтобы члены нашего клуба смогли найти для себя увлечение. Перед мероприятием мы решили протестировать игру с двумя спортсменами с особенностями здоровья - один был на коляске, а второй мог самостоятельно передвигаться. Обоим очень понравился данный вид спорта и теперь все с нетерпением ждут турнира" – рассказала председатель клуба "Шанс" и руководитель проекта "Синергия особо спорта" Елизавета Меркушина.

"Уверена, что в гольф ребята сыграют с удовольствием и у них все получится. И совсем не важно, держали ли они до этого клюшку, или же это будет впервые. Это наш первый опыт организации соревнований для людей с ограниченными возможностями, поэтому надеемся, что гольф отзовется в сердцах особенных спортсменов и они придут к нам вновь", – отметила руководитель и тренер гольф-клуба Юлия Лугина.