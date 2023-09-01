Финальные гонки чемпионата по автомобильному спорту пройдут в субботу в Тюмени

2 сентября в Тюмени (4 км. Московского тракта, 4, стр. 1) состоится заключительный V этап чемпионата по автоспорту "Асфальтовый спринт 2023" в дисциплине "Ралли-спринт". Начало заездов в 12:00.

Каждый этап — новая трасса. Вот и теперь участникам предстоит на дистанции 1000 м показать лучшее время круга. Официально спортсмены будут соревноваться в четырех классах автомобилей: "Ралли-спринт 1400", "Ралли-спринт 1600", "Ралли-спринт 2000" и "Ралли-спринт свободный". Отдельно выберут лучшую "АвтоЛеди".

Финал посвящен памяти Константина Маркелова, который внес большой вклад в развитие тюменского автоспорта.

- Нас ждет интересная борьба за чемпионство. Многие спортсмены-перворазрядники собираются поучаствовать в финале. Чемпионат — прекрасная возможность получить не только эмоции, но и повысить свой спортивный разряд или получить звание кандидата мастера спорта, - поделился судья первой категории, главный секретарь чемпионата Тюменской области Дмитрий Соколов.

Предварительные заявки принимаются до 18:00 1 сентября.