Тюменские велогонщики успешно выступили на соревнованиях в Кемерово

В Кемерово прошли Всероссийские соревнования по велосипедному спорту, в которых приняли участие представители шести регионов, в том числе тюменские спортсмены.

Сильнейших велосипедистов выявили в групповой гонке и гонке-критериум. Спортсменки нашего региона смогли завоевать три медали.

В возрастной группе 15-16 лет среди девушек золотым лауреатом стала Дарья Зарина, а серебряную награду взяла Елизавета Десяткова. Участницы соревновались на дистанции 40 км (4 круга по 10 км), всего за победу боролись 9 гонщиц.

В гонке-критериум участницам требовалось преодолеть 14 кругов по 1,8 км. Дарья Зарина вновь стала лучшей.

В те же даты в Кемерово состоялось первенство города по велосипедному спорту. Спортсмены соревновались на шоссе в гонке критериум на дистанции 18 км (10 кругов по 1,8 км). В возрастной категории 13-14 лет среди юношей третье место занял тюменец Андрей Пасичник, а в зачете среди мужчин тюменский велосипедист Глеб Терентьев взял второе место.