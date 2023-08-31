Сильнейших полиатлонистов Тюменской области выявят на соревнованиях в Нижней Тавде

В спортивно-оздоровительном комплексе "Нижняя Тавда" 2 и 3 сентября пройдут открытые чемпионат и первенство по полиатлону (летнее троеборье). Более 60 спортсменов от 14 до 69 лет из Нижнетавдинского, Тюменского, Ярковского, Упоровского и Исетского районов поборются за звание лучших в шести возрастных категориях.

Турнир проходит с 2008 года и посвящен памяти Петра Федосеева — ветерана спорта России, который более тридцати лет работал учителем физической культуры, воспитал не одно поколение спортсменов, в том числе мастеров спорта.

В программу состязаний входят пулевая стрельба, силовая гимнастика и гонка на лыжероллерах.

"Предстоящие чемпионат и первенство - это подготовка к зимнему лыжному областному чемпионату. Каждый спортсмен сможет проявить себя, проанализировать впоследствии свой результат и поработать над ошибками", - поделилась инструктор по спорту и руководитель отдела ВФСК "ГТО" Ирина Проворова.