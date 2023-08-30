Победителей Кубка мира по бильярдному спорту назвали в Тюмени

В Кубке мира по бильярдному спорту в дисциплине "Снукер 15 красных" выступили 35 лучших снукеристов из России и зарубежных стран.

В результате ярких и бескомпромиссных поединков между участниками в финале Кубка встретились представительница Китая Бай Юлу и россиянин Иван Каковский. Встреча длилась более трех с половиной часов.

После 6 фреймов в упорной борьбе первое место завоевала спортсменка из Китайской Народной республики - BAI YULU (Бай Юлу), российский игрок Иван Каковский из Санкт-Петербурга стал вторым. Третье место разделили представитель Китая - DENG HAO HUI (Ден Хаохуэй) и россиянин - Андрей Гладык.

"В последние годы особую популярность в стране приобретает снукер, который очень схож с классической русской пирамидой. У нас тоже успешно развивается это направление, и многие тюменские спортсмены - признанные мастера снукера в России. Проведение Кубка мира по бильярдному спорту в столице нашего региона – это еще один шаг в популяризации и развитии этого прекрасного вида спорта", - подчеркнул в своем приветственном слове директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин.

Предыдущие состязания такого уровня проходили в регионе в 2018 году.