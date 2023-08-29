Чемпионат и первенство Тюменской области по автоспорту пойдет в выходные в Упорово

В Упорово с 1 по 3 сентября пройдет IV этап чемпионата и первенства Тюменской области по автоспорту, участвовать планируют более 45 пилотов от 9 до 30 лет из Тюменской, Свердловской, Пермской, Челябинской областей, Удмуртской республики, Югры и Ямала.

В классе "УТС Микро" на трассу выедут гонщики от 6 до 8 лет. Заезды стартуют на картодроме "Упоровские виражи" 1 сентября в 13:00. Торжественное открытие состоится 2 сентября в 11:30. Финальный этап соревнований пройдет с 15 по 17 сентября.

"Четвертый промежуточный этап выявит сильнейших спортсменов, а пятый этап станет заключительным и будет совмещен с "Кубком Урала и Сибири". Надеемся, большинство картингистов выполнит разрядные нормативы", - сообщил президент федерации автомобильного спорта Тюменской области Владимир Соколов.