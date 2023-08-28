Васильевы из Тюмени завоевали серебро в эстафете Всероссийского фестиваля ГТО

В Санкт-Петербурге прошел финальный этап IV Всероссийского фестиваля ВФСК ГТО среди семейных команд. Всего в турнире приняли участие 200 человек из 50 субъектов. Тюменская семья Васильевых заняла второе в эстафете ГТО и шестое место в общекомандном зачете (1703 балла в сумме).

Бабушка Ирина папа Борис, мама Анна и сын Ярослав в третий раз в полном составе боролись за победу во Всероссийском финале. В их активе уже есть 6-е место (в 2021 году) и 11-е место (в 2022 году).

Семья энергично преодолела все шестидневные испытания. Помимо основных испытаний, им предстояло участие в эстафете ГТО, где Васильевы и заняли второе место, уступив лишь Томской области. Отдельно были вручены медали за эстафету.

Тюменская семья – трехкратная победительница городского и областного фестивалей ВФСК ГТО среди семейных команд. И также все члены семьи не раз становились призерами в личных зачетах. "Мы никогда не сидим на месте, вместо отдыха выбираем какой-нибудь спортивный вид деятельности. Планируем и дальше принимать участие в соревнованиях всей семьей и всех к этому призываем", — прокомментировала Анна Васильева.

"Васильевы — одна из самых спортивных семей в городе. Все члены семьи непрерывно занимаются спортом, принимают участие во многих спортивных мероприятиях. У них есть такие качества, как упорство и выносливость. Одно удовольствие на них смотреть!" - рассказала руководитель центра тестирования ГТО ГАУ ТО "Центр спортивной подготовки" Анастасия Давыдова.