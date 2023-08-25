Курсанты ТВВИКУ посоревнуются в самбо на фестивале университетского спорта

Состязания среди сильнейших студентов-самбистов с 26 до 29 августа пройдут на Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге.

На международную арену выйдут семеро представителей тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова. По словам преподавателя кафедры физической подготовки ТВВИКУ, старшего тренера Тюменской области среди мужчин и женщин по самбо Александра Николаева, борцы настроены на лучшие результаты:

За наш регион выступят первые номера сборной. На их счету звания мастеров спорта и награды состязаний различного уровня. Перед тем как отправиться на фестиваль, студенты плодотворно поработали на учебно-тренировочных сборах - весь август улучшали и оттачивали навыки, работали над выносливостью, техникой, функционалом, а также силовой подготовкой. Теперь ребята готовы продемонстрировать свое мастерство на татами. Пожелаем им удачи.

Во время проведения фестиваля участники находятся на территории Олимпийской деревни, где для них созданы все условия – питание, проживание, комфортные зоны отдыха, помещения для тренировок, а также развлекательная программа в виде тематических конкурсов, дискотек и мероприятий, в которых могут принять участие представители всех стран. Международный фестиваль университетского спорта – не только возможность посоревноваться и показать себя, но и шанс завести новые интересные знакомства.