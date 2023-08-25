Тюменские дзюдоисты стали призерами фестиваля университетского спорта

Тюменские дзюдоисты стали призерами международного фестиваля университетского спорта
В состязаниях, которые проходят в Екатеринбурге, Тюменскую область представляют 19 атлетов.
У ребят уже есть несколько наград по дзюдо: серебряная медаль — у Любови Тимофейчевой и бронзовая медаль —у Шамсутдина Умаева.
Призерами также стали спортсмены, которые не вошли в официальную сборную региона: серебро — Джавад Гусейнов; бронза — Буян-Херел Санаа и Алина Сергеева.
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