Тюменские дзюдоисты стали призерами фестиваля университетского спорта

09:30 25 августа 2023
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Тюменские дзюдоисты стали призерами международного фестиваля университетского спорта

В состязаниях, которые проходят в Екатеринбурге, Тюменскую область представляют 19 атлетов.

У ребят уже есть несколько наград по дзюдо: серебряная медаль — у Любови Тимофейчевой и бронзовая медаль —у Шамсутдина Умаева.

Призерами также стали спортсмены, которые не вошли в официальную сборную региона: серебро — Джавад Гусейнов; бронза — Буян-Херел Санаа и Алина Сергеева.

Теги: дзюдо
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