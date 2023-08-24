Лучшие тюменские армрестлеры встретятся на первенстве в Ялуторовске

Чемпионат Тюменской области по армрестлингу среди юношей и девушек, юниоров и юниорок в весовой категории от 40 кг до 90+ кг пройдёт 27 августа. За звание сильнейших поборются более 150 спортсменов в возрастных группах 14-15, 16-18, 19-21 лет из Тюменского, Ялуторовского, Ярковского, Омутинского, Упоровского и других районов.

Соревнования по армрестлингу пройдут по системе двоеборья. Жюри определят места участников в каждой весовой категории по сумме очков, полученных в борьбе как левой, так и правой рукой.

Ожидается участие титулованных спортсменов. Например, на турнире выступит мастер спорта России, член сборной страны и победитель соревнований различного уровня Валерия Мышкина. Также примут участие бронзовые призеры первенства России 2022 года Кирилл Пермин и Елена Юсупова.

- К предстоящим соревнованиям ребята готовились больше года, участвуя параллельно и в других турнирах. Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно больше детей присоединялись к здоровому и активному образу жизни, приходили в наш спорт и, глядя на чемпионов, сами стремились к высотам, - рассказал председатель тюменского отделения федерации армрестлинга Николай Шмурин.