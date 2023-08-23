Тюменец стал чемпионом мира по тхэквондо ИТФ

Чемпионат и первенство мира по тхэквондо ИТФ проходят с 19 по 27 августа в Казахстане. Участие в турнире принимают 900 спортсменов из 46 стран.

Тюменский атлет Максим Григоров завоевал золотую медаль в дисциплине "формальный комплекс" и стал чемпионом мира по тхэквондо ИТФ 2023 среди мужчин возрастной категории до 34 лет.

В этом виде спорта Максим с 7 лет, в 18 лет забрал первую золотую награду в чемпионате мира. За спортивную карьеру не раз завоевывал призовые места в турнирах различного уровня. Максим не просто спортсмен, он председатель правления федерации тхэквондо ИТФ Тюменской области. А в этом году - снова абсолютный победитель.

"Осознание, что стал чемпионом мира, пришло не сразу. Благодарен за поздравления и награды. Считаю эту победу достойным завершением карьеры как спортсмена, теперь планирую заниматься лишь тренерской деятельностью", – поделился Григоров.