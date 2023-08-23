Более ста юных теннисистов в Тюмени борются за победу во всероссийском турнире

Всероссийский турнир по настольному теннису "Будущее России на Кубок Губернатора Тюменской области" среди юношей и девушек проходят с 23 по 26 августа в в спортивном комплексе "Здоровье".

120 спортсменов из Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской областей, ХМАО и ЯНАО выступят в личном, парном и смешанном зачетах. Победителей и призеров определят в двух возрастных категориях: до 14 лет и до 16 лет. Тюменскую область представят более 60 участников из Тюмени, Ишима, Тобольского, Казанского и Сладковского районов.

" Ребята из Тюменской области готовы показать хорошую игру. Они достаточно тренируются, поэтому никакого волнения нет. Им предстоит встретиться с сильными соперниками, но мы рассчитываем на медали", - считает президент федерации настольного тенниса Тюменской области Георгий Михайлов.

Игры стартуют ежедневно в 10:00.