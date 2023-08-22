Лилия Сигмакова из Тюмени стала призёром гранд-финала "Кардо"

фото - АНО "Россия — страна возможностей".

Лилия Сигмакова из Тюменской области стала призером гранд-финала Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта "Кардо" - она заняла третье место в направлении воркаут среди женщин.

"Участие в "Кардо" дает нереально огромную мотивацию и желание тренироваться еще больше и выкладываться больше, чем обычно. Я бы очень хотела приехать во второй раз!", — рассказала спортсменка.

Шестой сезон проекта состоялся в Ставрополе. В гранд-финале приняли участие 2 500 атлетов из 21 страны мира. Общий призовой фонд конкурс-премии составил 3 150 000 рублей.

Генеральный директор международной конкурс-премии "КАРДО" Валентин Работенко сообщил, что в планах организаторов - провести "КАРДО.дети". Запуск проекта намечен на сентябрь, и он рассчитан на детей до 16 лет: "Сейчас после объявления всех лауреатов и победителей нам нужно создать истории успеха, понять, как они стали лучшими и помочь им развиваться дальше".