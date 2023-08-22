Кубок Западной Сибири по ловле удочкой забрали свердловские рыбаки

В Ярковском районе в деревне Мотуши завершились всероссийские соревнования "Кубок Западной Сибири" по рыболовному спорту в дисциплине "ловля донной удочкой".

В турнире участовали 44 спортсмена в составе одиннадцати команд из Тюменской, Омской, Курганской, Свердловской областей и Югры. Лучших определили в личном и командном зачетах. В командном зачете первые два места заняли команды из Свердловской области, на третьем месте расположился коллектив из Омской области.

В личном зачете золотую награду взял Егор Прокин (Свердловская область), на втором месте - Егор Севрюгин (Тюменская область), бронзовую медаль завоевал Александр Катаев (Свердловская область)

"На этих соревнованиях я стал обладателем золотого "дубля" - двух кубков. У нас первое место в команде, и первое место в личном зачете. Моя личная победа – приятный бонус к командному кубку, благодарю за эту победу моих коллег. Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо организаторам стартов - федерации рыболовного спорта Тюменской области и лично Игорю Савиных. Мы всегда приезжаем на Тюменскую землю с большим удовольствием", - поделился победитель в личном зачете Егор Прокин.