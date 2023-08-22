Кубок мира по бильярдному спорту соберет в Тюмени спортсменов из 12 стран

С 24 по 28 августа в легкоатлетическом манеже пройдет Кубок мира по бильярдному спорту в дисциплине "Снукер 15 красных", в последний раз состязания такого уровня проходили в регионе пять лет назад.

В соревнованиях выступят лучшие снукеристы России и зарубежные мастера снукера. Планируется участие спортсменов из 12 стран, в том числе из Армении, Беларуси, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, ОАЭ, Монголии, ЮАР и других.

22 августа 2023 года в 14:00 пройдет пресс-конференция, посвященная открытию Кубка мира по бильярдному спорту в дисциплине "Снукер 15 красных". Место проведения - легкоатлетический манеж, зал пресс-конференций (3 этаж). На ней выступят директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Евгений Хромин, вице-президент федерации бильярдного спорта России Сергей Рябинин и член сборной команды России по бильярдному спорту Сергей Болотин.

Заявки на аккредитацию работников СМИ принимаются на электронную почту sportru86@mail.ru на официальном бланке. Указание ФИО и должности обязательно, фотография не требуется. Бейджи аккредитации можно будет получить в легкоатлетическом манеже (Луначарского, 12) 24 августа 2023 года в кабинете 502 (Отдел по связям с общественностью ГАУ ТО "ЦСП") с 9:00.