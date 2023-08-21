Тюменский центр "Воин" первым провел региональный этап всероссийской игры "Зарница 2.0"

Ключевыми событиями третьей профильной смены военно-спортивного лагеря "Время Героев" традиционно стали военно-тактическая игра "Зарница 2.0" и комплексное полевое занятие "Натиск".

"В субботу на базе центра "Алые паруса" прошел региональный этап всероссийской игры "Зарница 2.0". Тюменский центр стал первым в России, кто начал проводить такие состязания в новом формате, с использованием современного оборудования и технологий. В ходе игры курсанты решали сложные тактические задачи. Они захватывали машины противника, штурмовали здания, оказывали помощь пострадавшим, сражались с противником при помощи лазертаг оборудования и многое другое", - сообщили в филиале Центра военно-спортивной подготовки "ВОИН".

На следующий день курсанты проверили свои умения на комплексном полевом занятии "Натиск". Оно прошло на базе ССК "Стальной азарт". Здесь обучающиеся получили навыки стрельбы из боевого оружия: пистолетов Лебедева, Ярыгина, Макарова и автомата Калашникова, а инструкторы подвели промежуточные итоги освоения образовательной программы военно-спортивной смены "Время героев".

Смена продлится до 31 августа, азы национальной безопасности РФ, огневой, тактической, инженерной подготовки, тактической медицины, организации связи и пилотирования БПЛА изучают 300 школьников из Бердюжского, Вагайского, Абатского, Аромашевского, Нижнетавдинского, Казанского, Заводоуковского, Ишимского, Тюменского, Ярковского, Юргинского, Ишимского, Викуловского районов, Заводоуковского и Голышмановского городских округов, городов Тюмени, Тобольска и Ялуторовска.