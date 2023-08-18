В "Шиповке юных" будут участвовать 20 команд

Областные традиционные соревнования по легкоатлетическому четырехборью соберут школьников региона на тюменском стадионе "Геолог" (ул. Коммуны, 22, корп.1). В течение двух дней, 19 и 20 августа, ребята поспорят за звание лучших. Старт состязаниям будет дан 18 и 19 июня в 10:00 часов.

Участниками легкоатлетический состязаний станут более 180 школьников из 8 муниципальных образований региона. Это представители Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Тюменского, Уватского, Упоровского, Ярковского и Юргинского районов.

В командном первенстве заявлено 20 команд.

Спортсменов ждут испытания в беге на короткие и средние дистанции, состязания в прыжках в длину и высоту, метание спортивных снарядов, а также эстафета.

"Сначала в каждом из муниципальных образований прошли местные состязания в рамках Всероссийской "Шиповки юных". Те, кто показал наилучшие результаты в четырехборье, и будут защищать честь своих районов на региональном этапе", - рассказал исполнительный директор федерации лёгкой атлетики Тюменской области Максим Важенин.

Победители предстоящих соревнований в каждой возрастной группе представят Тюменскую область на Всероссийском этапе соревнований "Шиповка юных".