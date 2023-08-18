Спартакиаду трех поколений проведут в Тюмени

Финальное соревнование между командами городских и районных советов ветеранов области "Спартакиада трёх поколений". пройдет в СК "Строймаш" 23 августа, к участию заявлено 14 команд.
Спартакиада проводится в целях:
- пропаганды и популяризации физической культуры и спорта как важного фактора активного долголетия;
- привлечения лиц старшего возраста к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- повышения эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья;
- распространения опыта проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди лиц старшего возраста в муниципальных образованиях Тюменской области;
- объединения детей, подростков, взрослых и людей старшего поколения на решение единой проблемы: укрепление физического здоровья;
- активизации деятельности других общественных организаций по физкультурно-спортивной работе с лицами старшего возраста.
Организатором выступила областной совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов при поддержке Тюменской областной думы, департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, Департамента по спорту и молодёжной политики администрации города Тюмени, ПАО "Сибур".
Текст и фото: Тюменский областной совет ветеранов.
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