Спартакиаду трех поколений проведут в Тюмени

Финальное соревнование между командами городских и районных советов ветеранов области "Спартакиада трёх поколений". пройдет в СК "Строймаш" 23 августа, к участию заявлено 14 команд.

Спартакиада проводится в целях:

- пропаганды и популяризации физической культуры и спорта как важного фактора активного долголетия;

- привлечения лиц старшего возраста к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

- повышения эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья;

- распространения опыта проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди лиц старшего возраста в муниципальных образованиях Тюменской области;

- объединения детей, подростков, взрослых и людей старшего поколения на решение единой проблемы: укрепление физического здоровья;

- активизации деятельности других общественных организаций по физкультурно-спортивной работе с лицами старшего возраста.

Организатором выступила областной совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов при поддержке Тюменской областной думы, департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, Департамента по спорту и молодёжной политики администрации города Тюмени, ПАО "Сибур".

Текст и фото: Тюменский областной совет ветеранов.