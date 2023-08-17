Тюменец Эмин Хатаев сразится за медаль фестиваля университетского спорта

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. Участие в нем примут спортсмены из университетов 36 стран.

Тюменскую область в составе сборной команды ТюмГУ на турнире представят 19 спортсменов. Эмин Хатаев – один из представителей сборной, сразится за титул победителя фестиваля в боксе. 19 августа после жеребьевки будут известны даты поединков с его участием.

"Эмин – мастер спорта международного класса, на его счету победы на универсиаде и на чемпионате России среди студентов в 2022 году, а также призовые места на чемпионате среди студентов и чемпионате Уральского федерального округа, проходившем в Каменске –Уральском в 2023 году, поэтому считаю, что он готов к стартам", - отметил тренер спортсмена Павел Корсаков.

Кроме бокса, на фестивале пройдут состязания еще по 13 видам спорта. Это бадминтон, баскетбол 3×3, волейбол, дзюдо, мини-футбол (футзал), настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо и художественная гимнастика.

Напомним, честь региона также будут защищать дзюдоисты Любовь Тимофейчева и Шамсутдин Умаев и 16 пловцов, среди которых Елизавета Клеванович, Ангелина Шелест, Дмитрий Долговас и другие спортсмены.

Организаторы фестиваля приглашают зрителей и болельщиков лично поддержать спортсменов. Стоимость билетов - от 80 рублей. Узнать расписание и купить билеты можно здесь.