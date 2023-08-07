Тюменские дзюдоисты завоевали три медали в Красноярске

На Всероссийских хсоревнования по дзюдо среди мужчин и женщин памяти Владимира Гулидова. участвовали 132 спортсмена из 20 субъектов РФ, Белоруссии и Таджикистана, в том числе семь тюменских спортсменов.
По итогам состязаний золотую медаль в самой легкой весовой категории до 48 кг у женщин завоевала тюменка Алина Сергеева (тренер Андрей Вуколов). Серебряную награду в весе свыше 100 кг у мужчин взял Никита Дибрин (тренер Иван Чащин). Бонзовая награда в категории до 73 кг досталась Шамилю Умаеву (тренеры Анатолий Соснин и Иван Чащин). Все трое представляют Центр подготовки спортивного резерва "Тюмень-дзюдо".
Тренер "ЦПСР "Тюмень-дзюдо" Иван Чащин:
Алина отборолась 4 встречи, все выиграла уверенно. Никита одержал победы в трех встречах. Оба спортсмена представят регион на чемпионате России. Все ребята остались в Красноярске на трехдневное тренировочное мероприятие. Его мы рассматриваем как подготовку к международным студенческим играм, к чемпионату России и турниру памяти Г. Веричева в Челябинске, также являющимся отборочным на чемпионат страны. Ребята, не получившие путевку на чемпионат России, продолжат подготовку и поборются за нее в Челябинске.
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