Тюменцы завоевали восемь наград на чемпионате УрФРО по каратэ

В Копейске завершился чемпионат Уральского федерального округа по карате. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из Свердловской, Курганской, Челябинской областей, а также ХМАО и ЯНАО.

Тюменскую область представляли 10 спортсменов, восемь из них вернулись с наградами.

В дисциплине кумите награды завоевали четыре воспитанника Сергея Калашникова и Альфины Сарамосовой. Чемпионкой в весовой категории до 61 кг стала Карина Хохлова. Серебряные медали забрали Валерия Собинова (до 50 кг) и Виктория Третьякова (до 68 кг). Бронзовая медаль досталась Ксении Сапоговой (до 55 кг).

Сергей Калашников, тренер:

Результаты наших спортсменов были вполне ожидаемы, ребята и мы, тренеры, рассчитывали и готовились. Данные соревнования являются отборочными на чемпионат России, который пройдёт в Орле с 18 по 20 августа. Ребята, занявшие первые и вторые места, уже готовятся к предстоящему турниру.

В этой же дисциплине золотые медали завоевали Эрбол Сатыболдиев (тренер Владимир Журин) и воспитанники Сергея Григоровича Екатерина Пустовит, Михаил Пономоренко. Бронзовую награду привез с турнира Николай Васильев (тренер Григорович).