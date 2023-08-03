Тюменские тхэквондисты успешно выступили на чемпионате и первенстве мира

В Бишкеке (Киргизия) завершились чемпионат и первенство мира по тхэквондо ГТФ. За призовые места боролись порядка 1500 сильнейших спортсменов из 27 стран, в том числе пятеро тюменских спортсменов.

Сборную Российской Федерации представляли 163 спортсмена, по итогам турнира она занялас первое место в общекомандном зачете, а все представители Тюменской области вернулись с наградами.

В дисциплине "Хьенг 18+" золотую медаль завоевал Сеильбек Баскинов (тренер Сергей Кулешов). В дисциплине "Спарринг 15-17 лет" золото у Самира Алиева (тренер Максим Марчук). Алина Шалаева (тренер Александр Ачаков) выиграла золото в дисциплинах "Спарринг 12-14 лет" и "Поинт стоп 12-14 лет", серебро в "Тэг-Тим" и бронзу в "Командном спарринге".

Софья Ведерникова вернулась с шестью призовыми местами: два серебра, золото и три бронзы. У Полины Ченцовой два серебра и две бронзы. Тренирует девушек Владимир Кулешов.

В рамках турнира состоялся фестиваль цветных поясов. По итогам фестиваля Ярослав Тарасов (тренер Ф.Ф. Мамедов) стал победителем в дисциплинах "Хьенг" и "Поинт стоп".

Александр Ачаков, тренер: