Тюменские дзюдоистки заняли третье место на Летних играх сурдлимпийцев

В Уфе проходят "Летние игры сурдлимпийцев. Мы вместе. Спорт" по спорту глухих. С 23 июля по 2 августа участниками Игр станут 1500 атлетов из 30 стран мира. Программа соревнований включает в себя 21 вид спорта.

Тюменскую область представляют 4 спортсмена. Это легкоатлеты — победитель и серебряный призер Сурдлимпийских игр 2017 года Константин Гребенщиков, участник Сурдлимпийских игр 2013, 2017 года Даниил Баганов и дзюдоистки - кандидаты в мастера спорта России по спорту глухих, победители и призеры всероссийских соревнований Виктория Ананьева и Софи Егиазарян

Состязания дзюдоистов уже состоялись. И тюменские спортсменки, представляющие Центр подготовки спортивного резерва "Тюмень-дзюдо", завоевали бронзовые награды. В личных соревнованиях в весовой категории до 48 кг отличилась Софи Егиазарян. Она также приняла участие в командной борьбе вместе с тюменкой Викторией Ананьевой в составе одной из национальных команд, занявшей в итоге третье место.

Обе дзюдоистки тренируются под руководством заслуженного тренера России Виктора Иващенко.

"Девушки - молодцы! Впервые участвовали на международных соревнованиях. Волновались, конечно, но не заробели. Так получилось, что поехали без тренера, но все указания выполнили. В декабре текущего года планируется Кубок России по спорту глухих, будем готовиться к нему", - прокомментировал выступление подопечных Виктор Саввич.