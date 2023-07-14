На "Спортивном заряде" уже 4 тысячи тюменцев

Пятый год подряд в Тюмени проводят утренние спортивные тренировки для всех желающих. В рамках социального проекта "Спортивный заряд" под руководством тренеров любители спорта и здорового образа жизни занимаются суставной гимнастикой, ОФП с элементами разных видов спорта, древневосточными практиками (цигун и йога), танцевальным фитнесом, готовятся к выполнению нормативов ВФСК ГТО.

Бесплатные тренировки проходят несколько раз в неделю в 13 городских локаций: в экопарке Затюменском, Гилевской роще, на Цветном бульваре, набережной, в скверах Комсомольский, Депутатов, Шахматистов и других популярных местах. Занятия ведут профессиональные тренеры тюменских фитнес-клубов на условиях социального партнерства. Напомним, соглашение о сотрудничестве подписаны между департаментом по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени и одиннадцатью фитнес-клубами. В этом сезоне в проекте уже приняли участие порядка четырех тысяч тюменцев и гостей города.

Кроме того, впервые открыты дополнительные площадки для детей и подростков в летних лагерях с дневным пребыванием на базе учреждений дополнительного образования отрасли спорта и молодежной политики. Расписание тренировок - по ссылке.